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Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu

MUĞLA'DA TEDAVİSİ TAMAMLANAN DENİZ KAPLUMBAĞALARI DOĞAL ORTAMINA KAVUŞTU

Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu

MUĞLA'DA TEDAVİSİ TAMAMLANAN DENİZ KAPLUMBAĞALARI DOĞAL ORTAMINA KAVUŞTU

24 Mayıs 2020 Pazar 13:44
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Muğla’da tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları doğal ortamına kavuştu

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı’nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan bir yeşil deniz kaplumbağası ve iki caretta caretta denize bırakıldı.

Merkezde 2 ila 10 ay süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan deniz kaplumbağaları, Dünya Kaplumbağalar Günü’nde, törenle doğal yaşam alanına bırakıldı. Tören, DEKAMER’in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

7 ay önce İzmir Karşıyaka’dan dalma problemi ile merkeze gelen 25-30 yaşlarında caretta caretta ile İztuzu’nda 2 ay önce boynunda bir kanca ve iki ön yüzgeci misinaya dolanmış şekilde bulunan 27-30 yaşlarında caretta caretta’nın tedavisi tamamlandı.

Antalya Kumluca’dan gelen, yapılan incelemelerde sindirim sisteminde misinaya rastlanan ve yaklaşık 10 aydır merkezde tedavi altında bulunan15-20 yaşlarında yeşil deniz kaplumbağası da sağlığına kavuştu.

DEKAMER’den yapılan açıklamada, tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarını Dünya Kaplumbağalar Günü’nde doğal ortamlarına bırakmanın mutluluğunu yaşadıkları belirtildi.

Açıklamada, Deniz kaplumbağalarının yaptıkları yuvaları koruma altına alma ve yaralı kaplumbağaları tedavi etme gibi çalışmaların yanı sıra bilimsel araştırmalarla nesillerinin sürekliliğini sağlamanın amaçlandığı da vurgulandı.

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