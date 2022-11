Muğla’da Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla’da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başlayan tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama programı ile devam etti. Müzik dinletileri, resim sergisi ve öğretmenler için düzenlenen kokteylin ardından, Vali Orhan Tavlı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay eşliğinde okul ziyaretinde bulunarak öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü salon programı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa; Vali Orhan Tavlı, il protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, il ve ilçe milli eğitim yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajının okunmasının ardından, genç öğretmenler adına Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmeni Berk Ünvermiş, emekli öğretmenler adına ise Menteşe ilçesinden de Erdoğan Eliküçük, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren anlayışa sahip bir medeniyetin mensupları olarak böylesine önemli bir günün öğretmenlere atfedilmesi, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor, gururlandırıyor. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Öğretmen, bir ülkenin geleceğine şekil veren bir mimar, bir sanatkardır. Öğrencilerine gönülden bağlanarak hiç bitmeyen öğrenme ve öğretme yolculuğunda elinden gelen her gayreti gösteren, körpe dimağların hem zihnine hem kalbine hitap ederek onlara her alanda rehberlik yapan, akademik başarılarının yanı sıra bilimsel, kültürel, sosyal ve duygusal açıdan da çok yönlü olarak yetişmelerine katkı sağlayan, ilim ve irfan ışığı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Öğretmenlerin her türlü övgü ve takdire layık olduklarını belirten Çay, "Başöğretmenimizin yaktığı eğitim meşalesini büyük bir azimle, fedakârlıkla elden ele taşıyarak Anadolu’nun en uzak köylerinden en kalabalık kentlerine kadar vatanın her bir köşesine ilmin ışığını yayan, en zor şartlarda dahi görevlerini özveriyle idame ettiren öğretmenlerimiz, her türlü övgüye ve takdire layıktır. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında rol alacak nesillerimiz, ancak öğretmenlerimizin marifetli ellerinde şekillenecek, yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi ve bir eğitim neferi olarak çıktıkları yolda hain terör saldırısına hedef olan, adlarını yüreklerimize kocaman harflerle yazdığımız şehit öğretmenlerimizi; rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Görevlerini hakkıyla ifa ile etmiş olmanın iç huzuruyla, emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize de sağlıklı, uzun bir ömür temenni ediyor; mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza ise muvaffakiyetler diliyorum. Böylesine şerefli ve seçkin bir mesleğe sahip olmanın verdiği onurla, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmasından sonra bu yıl adaylıkları kaldırılan 8 öğretmenin yemin töreni gerçekleştirildi. Mesleğe uzun yıllar hizmet vererek görevi genç öğretmenlere emanet eden emekli öğretmenlere, Vali Orhan Tavlı tarafından hizmet şeref belgeleri takdim edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de Vali Tavlı tarafından plaketleri takdim edildi.

Ardından Muğla Güzel Sanatlar Lisesi’nin hazırlamış olduğu ’Öğretmen Geleceği Aydınlatandır’ adlı oratoryo ve müzik dinletisi sahnelendi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan program alkışlarla son buldu. Program sonunda protokol ve tüm davetliler tarafından Muğla Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan Öğretmenler Günü resim sergisi gezildi. Ardından fuaye alanında kokteyl düzenlendi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Türdü 100. Yıl İlkokulu’nu ziyaret edip, öğretmenlerle bir araya gelerek tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın da eşlik ettiği okul ziyaretinde, Muğla Valiliğince Öğretmenler Günü için hazırlanan pasta kesilirken, öğretmenlere günün anısına hediyeler verildi.