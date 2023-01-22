Muğla’da nesli tükenmekte olan karakulaklar fotokapan ile görüntülendi

Muğla’da nesli tükenmekte olan karakulak ve iki yavrusu ormanlık alana yerleştirilen fotokopan tarafından görüntülendi. Fotokapan tarafından görüntülenen karakulaklar sosyal medya hesaplarında yoğun ilgi gördü.

Nesli tükenmekte olan karakulak ve iki yavrusunun görüntüleri sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Genellikle gece avlanan karakulağın ağır adımlarla, yavrularının ise arkasından koşarak ilerlediği gözlendi.