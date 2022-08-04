Muğla’da lavanta ve biber hasadı coşkusu

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Muğla Valiliği tarafından desteklenen proje çerçevesinde Lavanta hasadı ve Muğla ilinde yetiştiriciliği yapılan Kale Biberi hasadı Menteşe ilçesinin Fadıl Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Fadıl Mahallesi’nde üretimi yapılan Lavanta ve Kale Biberi hasat etkinliğine AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bitki Sağlığı ve Bitkisel Üretim Şube Müdürü Süreyya Can, Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, Menteşe Ziraat Odasını temsilen Ali Doğan ve mahalle muhtarları ile üreticiler katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak konuşmasında “Muğla il Müdürlüğü olarak yaptığımız projelerde dolayısıyla bugün burada olmayı istedik. Bu programı vekillerimize de, valimize de açtığımızda büyük bir ilgiyle karşıladılar her birimiz katılmak istiyoruz dediler. Onlara da teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadıkları için. Bu lokasyonlar bu coğrafya zor bir coğrafya gerçekten zor. Devlet olarak Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Muğla il Tarım Müdürlüğü olarak Menteşe ilçe Müdürlüğü olarak sizin emrinizdeyiz, buradayız. Muğla Valiliğimizin tarımsal projelere vermiş olduğu çok ciddi bir destek var. Burada biraz sonra göreceğimiz 20 dönümlük alanda lavanta yine yağını çıkarmaya yönelik gerçekten ilaç ham maddesi ve kozmetik ham maddesi olarak kullanılacak. Lavantanın 20 dönümlük bir bahçesi var orada hasat yapacaklar. Ata tohumlarından ürettiğimiz çok güzel bir biber tarlasına gideceğiz. Kale biberi dediğimiz şey tamda bu yörenin biberidir. Adı kale biberi olarak bilinmiş, burada benim köylülerim üretiyordu, şimdi değerlerimize yeniden sahip çıkacağız, adını Fadıl biberi yapıyoruz” dedi.