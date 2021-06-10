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Muğla’da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı.

MUĞLA 10.06.2021, 18:49
Muğla’da göçmen kaçakçısı 1 kişi tutuklandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınarak mahkemeye çıkartılan 3 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göcek Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalanarak, 3 şüpheli de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheliden M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ç’nin eşi E.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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