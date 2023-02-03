Muğla’da beklenen kar yağışı başladı

Muğla’da uzun zamandır beklenen kar yağışı başladı. Kavaklıdere, Menteşe Yılanlı-Göktepe, Köyceğiz Sandras ve Seydikemer Seki yaylası gibi yüksek kesimlerde öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor.

Menteşe ilçesinin Yılanlı ve Göktepe grup mahallelerinin ulaşımını sağlayan yolda başlayan kar yağışı sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri kar küreme ekipleri yolun kapanması için çalışmalara başladı. Menteşe ilçesine yakın Düzeyn mahallesinden itibaren ekipler tarafından yol açma çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar da kartopu oynamak için bölgeye akın ediyor. Kar yağışının yeni başlamasına rağmen araçları ile kar yağışının olduğu bölgeye hareket ediyorlar.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının Cumartesi akşam saatlerinde şiddetini arttıracağı, Menteşe kent merkezine de kar yağışı bekleniyor.