Muğla’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Muğla’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasının ardından Saygı duruşu ve istiklal Marşı okundu. Törene, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.