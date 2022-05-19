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Muğla’da 2 günde 3 ahır yangını
Muğla’da 2 günde 3 ahır yangını meydana geldi. Milas Yaşyer ve Fethiye’de meydana gelen yangının ardından bugün de Milas Bafa’da bir ahır yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
MUĞLA 19.05.2022, 14:45
Muğla’da 2 günde 3 ahır yangını meydana geldi. Milas Yaşyer ve Fethiye’de meydana gelen yangının ardından bugün de Milas Bafa’da bir ahır yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; öğlen saatlerinde Milas Bafa Mahallesi’nde bulunan bir ahıra ait saman deposunda yangın çıktı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.