Muğla Süper Amatör Ligdeki karşılaşma sonrası kavga çıktı

Muğla’nın Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesinde oynanan Dalyanspor-Karaçulhaspor maçı futbola yakışmayacak görüntülere sahne olurken, tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Muğla Süper Amatör liginde Dalyanspor - Karaçulhaspor maçı savaş alanına döndü. Futbolda istenmeyen görüntülerin ardından maç sonu büyük arbede yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile soyunma odalarına yönelen futbolcu ve yöneticiler birbirine girdi. Araya giren Jandarma ekipleri kavgayı zor ayırdı.

Bir oyuncunun kramponu ile rakip oyuncunun boynuna tekme atması büyük tepkilere neden oldu. Öte yandan amatör liglerde sağlık görevlilerin görev yapmadığına dikkat çekildi.

Karaçulhasporlu oyuncu Tolga Töngül, kavganın ardından hastanede tedavi oldu. Boynunun farklı yerlerinde morluklar oluşan Töngül, “Amatör futbol oynuyoruz. 18 yaşından küçük çocuklar da var. Böyle bir kavganın futbolda yeri yok. Üst liglerde de böyle kavgalar yaşanıyor. Bu kavgaların bir yaptırımı olması gerekiyor. Maçlarımızda sağlık görevlisi bile bulunmuyor. Sanki maça değil, savaşa gidiyoruz” diye konuştu.