Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer’den aşı çağrısı

17 Mayıs tarihine kadar sürecek kısıtlama döneminde Covid-19 salgınına karşı aşı sırası gelen vatandaşların randevu alarak aşılarını yaptırmaları istendi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Muğla’da Eğitim Araştırma Hastanesi ile birlikte Marmaris, Fethiye, Ortaca, Milas ve Bodrum Devlet Hastanelerinde saat 24.00’a kadar aşılama çalışmasının yapıldığını ve aşı sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırmalarını istedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, “Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra aşılama süreci de oldukça önem arz etmektedir. Pandemi ile mücadelede büyük bir öneme sahip olan aşılama çalışmalarının hız kesmeden devam etmesi için 19 Nisan 2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulunda, Covid-19 aşısı tanımlanan vatandaşlarımızın aşılarını, ilimizde haftanın 7 günü saat 24:00’a kadar hizmet veren kamu/özel tüm hastanelerimizde yaptırabilmeleri amacı ile aşı randevularını istenildiği takdirde beyan etmeleri ve sadece ikametleri ile aşılama hizmeti alacakları sağlık kuruluşu güzergahında ulaşımlarını sağlamaları kaydıyla, belirtilen sokağa çıkma yasağından muaf olmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda ilimizde Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Milas ve Bodrum Devlet Hastanelerinden Covid-19 mRNA (Biontech) aşı randevuları alınabilmektedir. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı randevularını oluşturarak en kısa sürede Covid-19 aşılarını olmaya davet ediyoruz” dedi.

Birinci doz aşılanan sayısı 262 bini ikinci doz aşılama sayısı da 182 bini geçti. Muğla’da birinci ve ikinci doz aşılama sayısı ise 445 bine yaklaştı.