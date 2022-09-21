Muğla Emniyeti KADES uygulamasını tanıtmaya devam ediyor

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadına El Kalkamaz projesi, KADES uygulamasının tanıtımına devam ediyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Üniversitesine başlayan öğrencilere KADES uygulamasını tanıtmak için stant kurdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsünde açılan standı ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı öğrencilere KADES uygulamasının önemini anlattı.