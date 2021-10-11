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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.
Muğla Büyükşehir’den Üniversitelilere sabah çorbası
Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak için çorba ikramı başlattı.
MUĞLA 11.10.2021, 16:36
Muğla Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak için çorba ikramı başlattı.
Kötekli Mahallesinde gerçekleştirilen ikramdan, tüm öğrenciler saat 08.00’dan 11.00’a kadar yararlanabiliyor. Öğrenciler sabah saatlerinde ikram edilen çorbaları içip derslerine katılıyor. İkramlar Büyükşehir Belediyesi aracından yapılıyor.