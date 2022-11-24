Muğla Büyükşehir ve MUSKİ 2023 Bütçesi 5 Milyar 517 Milyon TL

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı birleşiminde 2023 mali yılı bütçesini onayladı. 2023 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ’nin toplam bütçesi 5 Milyar 517 Milyon 373 Bin TL olarak belirlendi.

023 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Milyar 513 Milyon 635 Bin TL, MUSKİ 3 Milyar 003 Milyon 738 Bin TL bütçe belirledi. Kasım ayı ikinci oturumunda Muğla Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı, 2023 mali yılı bütçesi, 2023 mali yılı gelir tarifesi ile 13 İlçe Belediyesinin 2023 mali yılı bütçesi ve gelir tarifelerinin de yer aldığı toplam 26 adet Plan ve Bütçe Komisyon Raporları görüşülerek oybirliği ile onaylandı.

Başkan Gürün; “Muğla’nın her kuruşu Muğla’ya hizmet olarak dönüyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kurulduğu günden bu yana Muğla’ya en fazla yatırım yapan kurumun Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi ve Kasım ayı meclisinde onaylanan 2023 mali yılı bütçesinin de her kuruşunun Muğla’ya hizmet olarak geri döneceğini belirtti. Kredilendirme kuruluşlarının da Muğla’ya en yüksek kredi notu verdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün gayret ve özveri ile kentimize hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti ve birlikte uyum içinde çalıştıkları meclis üyelerine teşekkür etti.