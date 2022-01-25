Muğla Büyükşehir karla mücadelede 85 olaya müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmaları kapsamında 85 olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İlimizde dün gece (24.01.2022) saat 22.00 itibari ile 9 ilçemizde kar yağışı etkili olmuştur. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz Menteşe, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Bodrum, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ekiplerimiz çalışmalar kapsamında vatandaşlarımızın yollarda güvenli olarak seyahat etmelerini sağlamak için 48 iş makinası, 28 pikap, 155 personel ile 85 olaya müdahale etmiştir. İl ve İlçe merkezlerinin ana arterlerinde kapalı yolumuz bulunmamakta olup, kırsal mahallelerimizdeki çalışmalarımız devam etmektedir. Kar yağışının tipi olarak sürdüğü bölgelerde yağışın durmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam edecektir. Ayrıca ekiplerimiz, ilçe belediyeleri ve karayolları ile birlikte koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Son Meteorolojik verilere göre bugün (25.01.2022) öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yitirmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını önemle belirtir, çatılarda oluşan buz sarkıtlarına, buzlanmalara, don olaylarına ve baca tıkanıklarına karşı dikkatli olmalarını rica ederiz. İhtiyaç duyulması halinde 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezimizden Büyükşehir Belediyemize ulaşabileceğini hatırlatırız. İl genelinde tüm ilçe merkezlerinde ulaşım hatları aktif olarak taşıma hizmeti vermektedir. Yoğun kar yağışlarının olumsuzluklarını en aza indirmek için çalışıyor, sizlerin yağan karın keyfini sürmenizi diliyoruz. Sağlıklı mutlu günler dileriz” denildi.