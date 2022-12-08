Muğla bilsem öğrencilerinden bilim kurgu kitabı

Muğla BİLSEM öğrencileri, Okur Gezer Yazar Projesi çerçevesinde kaleme aldıkları “Geleceğe Doğru” adlı öykü kitabını, gerçekleştirdikleri makam ziyaretiyle, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’a takdim ettiler.

Öykülerin kitap halinde yayımlanmasından dolayı mutluluk ve gurur yaşayan Muğla BİLSEM öğrencilerini, İl Müdürü Emre Çay makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Muğla BİLSEM Müdürü Bekir Cevizci, BİLSEM Türkçe Öğretmeni Burcu Hızır yer aldı.

Genç yazarlarla tanışan İl Müdürü Emre Çay, “Geleceğe Doğru” adlı kitabın içeriği, öğrencilerin kitap yazarken nelerden esinlendikleri, gelecekteki idealleri üzerine sohbet etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Müdürü Emre Çay, “BİLSEM’de eğitim alan üstün yetenekli öğrencilerimiz, sadece akademik başarıyla sınırlı kalmıyor; sanat yönüyle de kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. İnanıyorum ki yarının bilim insanları, sanatçıları, yazarları arasında, bugün burada gözleri ışıl ışıl parlayan öğrencilerimiz de yer alacak. Öğrencilerimizin uçsuz bucaksız hayal dünyalarının yansıması olan bu değerli eser, eminim ki okurken akranlarına ve bizlere ilham verecek. Yavrularımızla gurur duyuyoruz. ” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Emre Çay, öğrencilere ve bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine, destek sunan kurum müdürüne ve ilçe milli eğitim müdürüne teşekkürlerini iletti. Öğrencilerin İl Müdürü Emre Çay’a yazmış oldukları kitabı takdiminin ardından İl Müdürü Emre Çay da günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Muğla BİLSEM Türkçe öğretmeni Burcu Hızır editörlüğünde, 18 öğrencinin yazmış olduğu gelecekle ilgili bilim içerikli 30 öyküden oluşan kitap, aynı zamanda Kültür Bakanlığı tarafından ISBN (International Standard Book Number) Uluslararası Standart Kitap Numarası da taşıyor. Bu sayede genç yazarlar, Kültür Bakanlığı’nın sisteminde yazar olarak tanımlanmış oldu.