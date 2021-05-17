Motosiklet sürücüsünü kaskı kurtardı

Muğla’nın Menteşe İlçesinde otomobile arkadan çarptıktan sonra yere düşen motosiklet sürücüsü taktığı kask sayesinde ağır şekilde yaralanmaktan kurtuldu.

Kaza, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cenk T. isimli motosiklet sürücüsü 48 AAY 138 motosikleti ile 06 CEB 367 otomobile arkadan çarparak yol kenarına düştü. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında kafasını yere çarptığı öğrenilen Cenk T. kaskı sayesinde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.