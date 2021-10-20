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Modifiye araç tutkunları Menteşe’de buluşuyor

5’inci Muğla Autoshow Modifiye Araç Fuarı 23-24 Ekim’de Kötekli Mahallesinde yapılacak.

MUĞLA 20.10.2021, 14:45
Modifiye araç tutkunları Menteşe’de buluşuyor

5’inci Muğla Autoshow Modifiye Araç Fuarı 23-24 Ekim’de Kötekli Mahallesinde yapılacak.

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi destekleriyle, Kötekli Mahallesinde düzenlenecek araç fuarına Türkiye’nin farklı bölgelerinden 400’den fazla aracın katılması bekleniyor. Modifiyeli, offroad, klasik ve özel ses sistemlerine sahip otomobillerin sergileneceği fuar Türkiye’nin çeşitli noktalarından modifiye araç severleri Menteşe’de buluşturacak.

Otomobil tutkunları Sabah 10.00’dan akşam 18.00’e kadar açık kalacak fuarı iki gün boyunca ziyaret edebilecek.

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