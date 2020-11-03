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Misina yutan Yeşil Deniz kaplumbağası DEKAMER’e teslim edildi
FETHİYE ÖLÜDENİZ’DE SU SPORLARI İŞLETMESİ ÇALIŞANLARI TARAFINDAN MİSİNAYA BAĞLI PET ŞİŞEYE DOLANMIŞ VAZİYETTE BULUNAN YELİŞ DENİZ KAPLUMBAĞASI SU SPORLARI EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK DEKAMER’E TESLİM EDİLDİ.
MUĞLA 03.11.2020, 13:01
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Fethiye Ölüdeniz’de misinaya bağlı pet şişesine dolanmış olarak yeşil deniz kaplumbağası bulundu.
Bölgede su sporları işleten ekip tarafından bulunan ve kurtarılan küçük yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’e teslim edildi.
DEKAMER ekibi tarafından kurtarılan yeşil deniz kaplumbağasının ilk kontrolleri yapıldıktan sonra merkeze getirildi. Misina ile birlikte olta iğnesi yuttuğu tespit edilen ve Berrak adı verilen henüz 3 kilogram ağırlığındaki kaplumbağa gözlem altında tutuluyor.
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