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Minik okurlar için imza günü

Çocuk Kitabı Yazarı Fatma Yücel Dinç, Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek ‘Gezgin Su Damlası Macera Peşinde’ isimli kitabını çocuklar için imzaladı.

MUĞLA 12.10.2021, 13:45
Minik okurlar için imza günü

Çocuk Kitabı Yazarı Fatma Yücel Dinç, Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde ana sınıfı öğrencileri ile bir araya gelerek ‘Gezgin Su Damlası Macera Peşinde’ isimli kitabını çocuklar için imzaladı.

Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi Kadın ve Çocuk Kitaplığındaki söyleşi ve İmza günü etkinliğinde minik okurları için kitabını imzalayan Yazar Fatma Yücel Dinç, çocuklara suyun önemi konusunu kitabındaki hikâyeyi aktararak anlattı. Söyleşi ve imza günü etkinliğine katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kitabını minik okurları için imzalayan yazar Fatma Yücel Dinç’i tebrik etti. Başkan Gümüş, “Eğitim öğretime başlayan gelişim çağındaki ana sınıfı öğrencileri suyun önemini kitaptaki hikâye ile kavrayacaklar ve su kullanımı ile ilgili bilinçlenecekler. Geleceğimiz olan çocuklarımız ayrıca bu yolla kitap okuma alışkanlığı da edinecek” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Yazar Fatma Yücel Dinç, söyleşi ve imza günü etkinliğinde çocuklarla bol bol sohbet ederek fotoğraf çektirdiler.

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