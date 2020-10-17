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Milas’ta yapılan operasyonlarda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı
MİLAS VE BODRUM NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILDI… 10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI…
MUĞLA 17.10.2020, 11:58
Muğla’nın Milas ve Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yapılırken, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Edinilen bilgiye göre, Milas ve Bodrum NSM Grup Amirliği Ekiplerince 5 ayrı yakalama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarda 8 parça halinde 38.25 gram metamfetamin, 3 parça halinde 21.30 gram esrar ile çok sayıda uyuşturucu madde satmaya yarar alüminyum folyo ele geçirildi. Yakalamalar doğrultusunda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri sona erdikten sonra adli makamlara sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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