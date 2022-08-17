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Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

MUĞLA 17.08.2022, 08:37
Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Milas’ın Hisarbaşı - Hocabedrettin Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Yüksel (24) kontrolünde seyreden 48 U 3404 plakalı motorsiklet, aynı cadde üzerinde ilerleyen 34 EZM 253 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Yüksel savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Yüksel’e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Yüksel doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yüksel’in ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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