Milas’ta ev yangını: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen yangında ev küle dönerken bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez Sokak’ta yer alan Celal ve Hatice Saydam çiftinin evinde yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapmış oldukları ihbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, 112 Sağlık Ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaşması öncesinde kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibinin torunu 37 yaşındaki Celal Saydam yaralandı. Dedesi Celal ve babaannesi Hatice ise torunlarının sayesinde yangından yara almadan kurtuldu. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı müdahale ile yangın söndürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Celal Saydam ise Milas Devlet Hastanesi’nden Antalya’ya sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.