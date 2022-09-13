Milas’ta eğitim çalışmaları değerlendirildi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, basın toplantısı düzenleyerek Milas’ın eğitim alanındaki gelişmeleri hakkında bilgiler aktardı. 23 bin öğrencinin eğitim öğretime başladığına dikkat çeken Bal, “Bu yıl 35 ayrı kırsal mahallemizde daha önce kapanan okullar da eğitim öğretime yeniden kapılarını açtı. 260 bin ücretsiz ders kitabı geldi. Yaklaşık 260 bin adet kaynak kitaplarımızı da teslim etme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Milas genelinde yaklaşık 26 bin öğrenci ders başı yaptı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, basın mensuplarıyla bir araya gelerek eğitim alanında yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Milas’ta 23 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başladığını belirten Müdür Bal, “Bu yıl 114 anasınıfında 1247 öğrenci, 99 ilkokul şubemizde 1685 öğrencimiz aramıza katıldı. Ayrıca 35 kırsal mahallemizde anasınıfı açarak o bölgedeki öğrencilerimizin de okul öncesi eğitimden faydalanmasını sağlamış olduk” dedi.

Devlet tarafından ücretsiz olarak öğrencilere temini sağlanan kitapların da teslim edildiğini ifade eden Bal, “İlçemize 260 bin tane ücretsiz ders kitabı geldi. Bunlar öğrencilerimize teslim edildi. Yine devletimiz tarafından ücretsiz olarak 130 bin kaynak kitap da geldi ve bunları da dağıttık. Önümüzdeki günlerde 130 bin adet daha kaynak kitap gelecek. Onlarında dağıtımı ve teslimi en kısa süre içerisinde gerçekleşecek” dedi.

Milas’ta bakım onarımı yapılan okullarla ilgili de bilgi paylaşan Bal, “Okullarda güçlendirme, tamir ve onarım çalışmalarımız da devam ediyor. Birçok okulda tamirat tadilat yapıldı. Derince ve de Milas Anadolu Lisesi’ndeki çalışmalar bitmedi. Bir ay içerisinde bunlar da biter” dedi.

Milas’taki görev süresinin 6’ncı yılında olduğunu ve bu süre zarfı içerisinde Milas’a 13 yeni okul kazandırıldığını da söyleyen Bal, “Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da başarı için alt yapı önemli. Milas’a atandığım günden beri okulların fiziki şartlarının daha da iyileşmesi veya yeni okul binaları kazandırılması için çalışıyorum. Benim görev sürem boyunca 13 okul binası yapıldı. Fiziki şartlar düzeldikçe, öğretmen ve ailelerimizin de özverili çalışmaları, desteği ile akademik başarı çıtamız da yükselmeye başladı. Türkiye genelinde düzenlenen sınavlarda güzel başarılar elde ediyoruz. Her yıl kademeli bir artışımız var” dedi.

Her yıl kırsal mahallelerde ikamet eden öğrencilerin eğitim gördükleri kurumlara taşınması için yapılan taşıma çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bal, “Geçtiğimiz yıl 5 bin 296 öğrenci taşımalı eğitim içerisindeydi. Kırsal mahallelerde açılan 35 okul ile bu sayı yaklaşık 4 bin 800’e indi. Geçtiğimiz yıl taşıma işini alan şoförlerimiz artan yakıt fiyatları karşısında sıkıntı yaşadılar. Ama bu sıkıntıda çözüldü. Daha önce yapılan anlaşma gereği yıllık ödeme yapılıyordu. Artık sistem değişti. Yakıt ödemeleri aylık olarak hesaplanıp ödemeleri yapılacak. Okullarımızdaki temizlik elemanları da görevlerine başladılar. Milas genelinde 78 kişi temizlik için görevlendirildi. Önümüzdeki süreçte bu sayı artacaktır” dedi.

Müdür Bal, daha önce açıklamasını yaptığı uçak bölümü, tarım bölümü ile ilgili gelişmeleri de paylaştıktan sonra “2022/2023 eğitim ve öğretim yılının ülkemize, ilimize ve ilçemize öğretmen ve öğrencilerimiz ile çok kıymetli velilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.