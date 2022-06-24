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Milas’ta 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

MUĞLA 24.06.2022, 20:32
Milas’ta 50 dönüm zeytinlik alan yangında zarar gördü

Muğla’nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kazıklı Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, helikopter ile de havadan alevlere müdahale edildi. Uğraşlar sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangında 50 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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