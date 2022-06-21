banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Suudi Arabistan, bu yılki hac planını açıkladı
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Baba, oğul ve torun birlikte sınava girdi
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Jorge Jesus’tan oyunculara yakın takip
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Milas’ta 273 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA 21.06.2022, 00:20
Milas’ta 273 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılağaç Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi. Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu