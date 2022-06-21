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Milas’ta 273 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 düzensiz göçmen yakalandı.
MUĞLA 21.06.2022, 00:20
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alan içerisinde 273 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Kızılağaç Mahallesi’nde Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında yabancı uyruklu şahıslar tespit edildi. Ormanlık arazi içerisinde saklandığı belirlenen 273 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.