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Menteşe’deki camilerde bayram temizliği

Menteşe Belediyesi, Ramazan Bayramına sayına sayılı günler kala camilerde temizlik uygulamasına hız verdi. Menteşe Belediyesi’nin 4 kişilik cami temizlik ekibi ve 2 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçede bulunan camilerde temizlik ve ilaçlama yapıldı.

MUĞLA 11.05.2021, 11:48
Menteşe’deki camilerde bayram temizliği

Menteşe Belediyesi, Ramazan Bayramına sayına sayılı günler kala camilerde temizlik uygulamasına hız verdi. Menteşe Belediyesi’nin 4 kişilik cami temizlik ekibi ve 2 kişilik dezenfeksiyon ekibi tarafından ilçede bulunan camilerde temizlik ve ilaçlama yapıldı.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camilerin temizlenmesi ve dezenfeksiyon çalışmalarına özen gösterdiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ekipleri tarafından ibadethanelerin temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirtti. Başkan Gümüş, “Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde camilerimizin temizliği ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdik. Camilerimiz bizim kutsal mekânlarımız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz ve steril ortamlarda yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Düzenli olarak yaptığımız camii temizliğinin yanı sıra pandemi sürecinin başlamasından bu yana ekiplerimiz tarafından Menteşe’deki camilerimizde 1600 kez dezenfeksiyon işlemi yapıldı” dedi.

Cami içlerinde halıları özel makinelerle yıkayan 4 kişilik temizlik ekibi, pencereleri, ayakkabılıkları, kapıları, mihrap, kürsü ve minberi temizlerken, dezenfeksiyon ekibi de yaptığı çalışma ile camilerin daha steril olmasını sağlıyor.
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