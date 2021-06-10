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Menteşe’de yıldırım yangını

Muğla’da öğle saatlerinde hafif sağanak yağış sonrası yüksek gerilim hattına düşen yıldırım ot yangınına neden oldu.

MUĞLA 10.06.2021, 13:24
Menteşe’de yıldırım yangını

Muğla’da öğle saatlerinde hafif sağanak yağış sonrası yüksek gerilim hattına düşen yıldırım ot yangınına neden oldu.

Menteşe Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yüksek gerilim hattına düşen yıldırım sonrası Büyükşehir Menteşe İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yüksek gerilim hattının çevresindeki arazide bulunan kuru otların tutuşması sonrası başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
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