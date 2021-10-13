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Menteşe’de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O’ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.

MUĞLA 13.10.2021, 18:25
Menteşe’de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Muhsin Özbay Caddesi üzerinde yol kenarından bir anda yola çıktığı iddia edilen elektrikli bisiklet sürücüsü S. A. O’ya, S. Ç idaresindeki 48 EC 950 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ayağından yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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