Menteşe’de 25 Bin yerli fidan toprakla buluştu

‘Geleceğimiz İçin Üretiyoruz” projesi çerçevesinde Menteşe Belediyesine ait Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük arazide belediye işçileri ile birlikte fidan dikimi yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Kafaca Mahallemizdeki 7 dönümlük arazimizde 25 bin adet domates, salatalık ve patlıcan fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Menteşe Belediyesi olarak her zaman üretmeye, üreticimizi desteklemeye ve ürettiğimiz ürünlerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Menteşe Belediyesi, pandemi sürecinde yürüttüğü ‘Geleceğimiz için Üretiyoruz” projesini bu yılda sürdürüyor. Proje çerçevesinde Menteşe Belediyesine ait arazilere ata tohumu olan 25 bin yerli domates, biber, patlıcan, nohut ve karakılçık buğdayı dikilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak. Gıda ürünleri ayrıca belediyeye ait aşevinde yemek yapımında kullanılacak.

Menteşe Belediyesine ait Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük arazide belediye işçileri ile birlikte fidan dikimi yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi döneminin tarımsal üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Gümüş, “Bu süreçte başlattığımız ‘Geleceğimiz için Üretiyoruz’ projemizde kendimize ait arazilerimizde üç bin zeytin ağacından 4 ton yağ, 35 dönümlük arazimizde karakılçık buğdayı üretimi ve 30 dönümlük arazimizde nohut üretimi gerçekleştirdik. Bugün de 7 dönümlük arazimizde 25 bin adet domates, salatalık ve patlıcan fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Üretimlerimizin sonunda elde ettiğimiz mahsullerimizi ve fidanlarımızı yapacağımız hasat şenliği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve üreticimize dağıtacağız. Menteşe Belediyesi olarak her zaman üretmeye, üreticimizi desteklemeye ve ürettiğimiz ürünlerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.