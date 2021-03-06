Menteşe toplumsal cinsiyet eşitliğinde 12, eğitimde 5’inci sırada

Nüfusu 100 binin üzerinde 81 il ve 234 ilçede yapılan çalışmada politik katılım ve karar alma, eğitim, ekonomik yaşam ve kaynaklara erişim ile sağlık ve spor boyutlarında toplam 27 gösterge durumları incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre Menteşe ilçesi toplumsal cinsiyet endeksinde 234 ilçe içerisinde 12’inci İlçe olurken, endeksin bir diğer ilgi çeken başlığı olan ve okuma yazma bilme oranından lisansüstü mezunu oranına kadar 4 farklı göstergenin ele alındığı eğitim skorunda ise Türkiye’nin 5’inci İlçesi oldu.

Araştırma sonuçlarında Menteşe Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaların da büyük payı olduğunu ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yaklaştığı bir tarihte böyle bir araştırmanın yayınlanması bizleri de mutlu etti. Menteşe Belediyemizde gerek istihdamda kadın çalışan oranlarında gösterdiğimiz hassasiyet, gerekse ilçemizde yürüttüğümüz kadın odaklı ve kadına değer veren sosyal projeler meyvesini vermekte ve böylesine kapsamlı bilimsel çalışmalarda ilçemizin layık olduğu yerlerde bulunmasına etki etmektedir. Bu noktada Kadın Dostu bir kent olan Muğla’mızda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler başta olmak üzere özellikle kırsal alanlarda tarıma yönelik istihdamlarımızla, kadınlara ekonomik, sosyal ve siyasal fırsat yaratarak eşitliği yaşamın her alanına yaymaya devam edeceğiz” dedi.