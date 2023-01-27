Menteşe Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında protokol

Menteşe Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi arasında imzalanan protokol ile Menteşe Belediyesi’ne ait Derinkuyu Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Alandaki bir bölüm derneğe tahsis edildi. Ortak projeler geliştirmek adına imzalanan protokol ile Muğla şubesinin de açılışı yapıldı.

Menteşe Belediyesi Konakaltı Kültür Merkezinde yapılan protokol imza törenine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş, Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şube Başkanı Elif Şenol, Çerkezköy, Fethiye ve Milas Şubesi yöneticileri, STK’lar ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Derneğin açılış konuşmalarını yapan Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şube Başkanı Elif Şenol, “Türkiye Sakatlar Derneği ülkemizdeki en eski engelli derneklerinden biri olarak 63 yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün de Menteşe’de bizim için önemli bir protokole imza atıyoruz. Kırsal Mahallelerdeki engelli bireylere daha hızlı ulaşmak adına mülkiyeti Menteşe Belediyesi’ne ait olan Derinkuyu Mahallesindeki Çok Amaçlı Sosyal Alanda derneğimize yer tahsisi yapıldı. Böylelikle özellikle o bölgedeki engelli bireylere rehabilitasyona yönelik çalışmalarımızı geliştireceğiz. Bu bakımdan Başkanımıza verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz ise, Menteşe’de açılan hizmet alanının Türkiye’ye örnek olacağını belirterek şunları söyledi: “Bugün açılışını yaptığımız hizmet alanı iki yönüyle kamu hizmeti verenlere örnek bir eser niteliği taşıyor. Birincisi yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının nasıl güzel sonuçlar verdiğini gösteriyor. İkincisi bir kamu binasında nelerin olması gerektiğini ve nasıl işlevsel hale getirileceğini çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Bu yeri kentimize kazandıran Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e Türkiye Sakatlar Derneği olarak teşekkür ediyorum. Menteşe Belediyesi ile işbirliği içinde yapılan hizmet alanı Türkiye’ye örnek olacaktır” dedi.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülent Karakuş Türkiye’de yaklaşık 5 milyona yakın engel vatandaşın olduğunu belirterek, “Bizlerin görevi engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, hayatın her alanında onlara destek olmak. Bu bakımdan derneğimize yer tahsisi yapan Menteşe Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi ile engelli vatandaşların her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: “ Engelli bireylerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına, eğitimden sağlığa, sosyal aktiviteden ulaşıma yaşamın her alanda onların yanında olmaya gayret gösterdik. Bu çalışmalar kapsamında Derinkuyu Mahallemizdeki Sosyal Alanın bir bölümünü derneğimize tahsis ettik. Bugün de Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi ile yer tahsisinin protokolünü yapacağız. Doğayla iç içe bir alan. Bu etkinliği orada yapmak isterdik ancak hava şartları nedeniyle burada yapıyoruz. Yakın bir zamanda da oraya gidip birlikte bir etkinlikle bir arada olmayı çok isteriz. Protokolün tüm engelli vatandaşlarımıza derneğimize ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Hayatı paylaşmaya ve beraber yaşamaya devam edeceğiz”

Konuşmaların ardından protokol Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz arasında imzalandı. İmza töreninin ardından derneğe katkı koyanlara plaketleri verildi.