Marmaris’te turizm konuşuldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan yangın felaketinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Yeniden Marmaris’ projesi kapsamında bir toplantı daha gerçekleştirildi. Toplantıda Marmaris turizminin iyileştirilmesi için oluşturulacak yol haritası değerlendirildi.

Marmaris’te geçtiğimiz yaz meydana gelen büyük orman yangınının ardından bölgenin turizmdeki kayıplarının telafi edilmesi amacıyla ‘Yeniden Marmaris’ sloganıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Turizm Bakan Danışmanı Neşe Çıldık’ın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, TTYD Başkanı Oya Narin, TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, TÜRSAB Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, GETOB Başkanı Mustafa Deliveli, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur da katıldı.

Toplantıda Marmaris turizminin yaşanan yangın felaketinin ardından iyileştirilmesi için oluşturulacak yol haritası değerlendirildi. Marmaris yarımadasının yeniden yapılandırılması, dünya trendlerine uygun dönüşümü sağlamış, sürdürülebilir bir destinasyon olması ve turizmin 4 mevsime yayılmasını amaçlayan çalışmalar sunuldu.

Yangının Marmaris’in her anlamda geleceğini ciddi olarak etkilediğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Marmaris’te turizmi 12 aya yayma hedefinde olduk. Ancak tüm dünyayı sarsan pandemi, geçtiğimiz yaz yaşadığımız büyük yangın felaketi ve ardından meydana gelen seller maalesef ki normal turizmi bile etkiledi. Ancak 2022 sezonundan beklentimiz oldukça yüksek. Yaz sezonunun ardından da çeşitli alternatiflerle kışa kadar uzatmayı hedeflediğimiz sezonu daha sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarla 12 aya yayacağız” dedi.