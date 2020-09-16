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Marmaris’te sağlık kahramanları için konser düzenlenecek
ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALLERİNDE TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ DERECELER KAZANDIRAN, ATATÜR'ÜN FİKRİYE HANIM’A YAZDIĞI ŞİİRİ BESTELEYİP YORUMLAYARAK BİR İLKE İMZA ATAN SERAP YENİCİ, ANLAMLI BİR KONSERDE MARMARİSLİLERLE BULUŞACAK.
MUĞLA 16.09.2020, 17:30
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Uluslararası müzik festivallerinde Türkiye’ye önemli dereceler kazandıran, Atatürk’ün Fikriye Hanım’a yazdığı şiiri besteleyip yorumlayarak bir ilke imza atan Serap Yenici, anlamlı bir konserde Marmarislilerle buluşacak.
Yenici, 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde korona virüsle canla başla mücadele eden sağlık kahramanları onuruna düzenlenen etkinlikte sahne alacak. Armutalan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek ücretsiz konsere korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk alınacak. Sağlık ve kamu çalışanlarına öncelik verilecek. Konuklar pandemi önlemlerine (maske, mesafe, hijyen ve vücut ısısı kontrolü) dikkat edilerek salona kabul edilecek.
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