Marmaris’te imzalar tarımsal kalkınma için atıldı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın seçim vaatleri arasında da yer alan tarımsal kalkınma ile ilgili önemli bir adım daha atıldı.

Daha önce Turgut Mahallesi’ndeki tarlasında yer fıstığı üretimi gerçekleştiren belediye tarımsal üretimi arttırmak için Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Bir turizm kenti olmasına rağmen tarımda da atağa geçen Marmaris’te bu konuda önemli bir adım daha atıldı. Yöreye özgü birçok tarım ürünü bulunan Marmaris’te geçtiğimiz aylarda belediyenin desteğiyle tarımsal kalkınma kooperatifi kurulmuştu. Tarımsal üretimi arttırmak amacıyla Marmaris Belediyesi ile S.S. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Akdeniz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kerim Ekinci imza attı.

Sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek için bölgenin özellikli ve öne çıkan tarımsal ve hayvansal ürünlerinin üretilmesi, ortak AR-GE çalışmalarının yapılması, ürünlere katma değer kazandıracak tesislerin kurulması, üreticilere sağlıklı üretim yapabilmeleri için eğitim ve üretim destekleri verilmesi, tarımda istihdam alanları oluşturmak amacıyla makine, ekipman gibi desteklerin sağlanması, tüketicilerin ilk elden sağlıklı ve uygun fiyatlı ürüne ulaşmasını sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapılması amaçlanan protokolün imza törenine çiftçiler de katıldı.

“Potansiyeli ortaya çıkaracağız”

Büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Oktay, “Marmaris potansiyel anlamında güçlü bir ilçe. Ancak kısır çekişmelerle, küçük hesaplarla bugüne kadar doğru anlamda bu potansiyel hayata geçirilemedi. Bunları hayata geçirmek de bizlere düştü. Uyum ve huzuru yakaladıktan sonra Marmaris’te her türlü projeyi elbirliğiyle hayata geçirebiliriz. Bugün de bunun örneklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu. Oktay, Marmaris’in turizm kenti olarak değerlendirildiğini belirterek tarımda da adının duyulacağını söyledi.

“Hayaller gerçek olacak”

Tarımsal kalkınma kooperatifinin yıllardan beri bütün köylerin hayali olduğunu söyleyen Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Akdeniz ise “Bunu belediyemiz ve sizin sayenizde gerçekleştirdik. Fıstık, patates, çilek, bal. Bunlar bize özgü ürünler ve inşallah bunlardan daha çok üreteceğiz. Bunları sadece Marmaris’e değil bütün dünyaya tanıtacağız” ifadesini kullandı. Akdeniz, çiftçileri teşvik etmek ve üretimi arttırmak için projeler hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi. İmza törenine Çamlı Mahallesi’nden katılan çilek üreticisi Nefaret Cicigül ve Çetibeli Mahallesi’nden Hatice Güdür, kooperatifin kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Artık emeklerimiz boşa gitmeyecek” dediler.

Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalanarak işbirliği çalışmalarının startı verildi.