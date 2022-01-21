Marmaris’te belediye eski başkanları unutulmadı

Marmaris Belediyesi 11 yıl önce vefat eden eski başkanlarından İsmet Karadinç’in ölüm yıl dönümünde, Karadinç’i ve ebediyete göç eden belediye başkanlarını unutmadı. Belediye, başkanlar için lokma dağıttı.

Marmaris’te 1989 - 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan İsmet Karadinç ve geçmiş yıllarda başkanlık görevinde bulunmuş tüm belediye başkanları anıldı. İsmet Karadinç’in 11. ölüm yıl dönümünde Karadinç’in yanı sıra vefat eden diğer belediye başkanları Mehmet Konti, H. Razi Güven, Kamil Ilgaz, Hamdi Yüzak, Mustafa Çoban, İsmet Kamil Öner, H. Fikri Öztan, Kadir Yalçın, Kemal Elgin, İsmet Karadinç, Muharrem Elgin’i anmak için lokma dağıtıldı. Mezarlık Cami bahçesinde cuma namazı sonrasında gerçekleşen etkinliğe namazdan çıkan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Marmaris’in gelişmesine önemli katkılar sağlayan tüm başkanlara minnet duyduklarını belirterek “Üç yıldır bu etkinliği düzenliyoruz. Görev yaptığı 1989 - 2004 yılları arasında ilçemize önemli hizmetler yapan, Marmaris’in gelişimine bir çok katkı sunan eski Belediye Başkanımız İsmet Karadinç’i ve tüm diğer rahmetli olmuş belediye başkanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.