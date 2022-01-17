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Marmaris’te 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.
MUĞLA 17.01.2022, 20:15
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarağından kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve motoru sökülen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.