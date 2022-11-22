Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi ALAN Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.