Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü tarafından düzenlenen Kış Trofesinin 4’üncü ayağı başlıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü’nün bu yıl 13. nü düzenlediği Kış Trofesi’nin 4. ayağı 2 – 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

Farklı ülkelerden ve Türkiye’den Marmaris’e gelen yelken sporcuları Yelkenlileri ile Marmaris Körfez içi ve koylarında yarışarak derece elde etmeye çalışacak. 3. ayak yarışlarında dereceye giren ekiplerin ödülleri 2 Nisan Cumartesi akşamı kulüp bahçesinde düzenlenen tören ile takdim edilecek.