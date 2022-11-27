Marmaris, Bodrum ve Datça için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla’nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Datça için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi günü Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris’te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.