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Makine arızası yapan tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Makine arızası yapan ve açık denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 26.01.2023, 21:36
Makine arızası yapan ve açık denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Karaada Mevkisinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Sürüklenen tekne KIYEM kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.