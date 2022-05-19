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Makine arızası yapan tekne Marinaya çekildi
Bodrum açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından marinaya çekildi.
MUĞLA 19.05.2022, 14:59
Bodrum açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu ve makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından marinaya çekildi.
Bodrum Mersincik Koyu’nda makine arızası yapan ve içerisinde 2 kişi bulunan tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü KIYEM-6 can kurtarma botu makine arızası yapan tekneyi yedekleyerek Bitez Marina’ya yanaştırdı.