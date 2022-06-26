Köyceğiz’de Yaz Kur’an Kursları başlıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğrencilerin 17 Haziran itibariyle karne almaları sonrasında, Diyanet İşleri Başkanlığı “Haydi koş gel, Camiler seninle güzel” adı altında yaz Kur’an Kursları düzenledi. Köyceğiz’deki Camilerde ve Kur’an Kurslarında 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan Kurslar, sabah 10.00-12.00 saatleri arasında haftanın 5 günü devam edecek. Yaz Kur’an kursları ile çocuklara Kur’an-ı Kerim, meali, ezber, itikad, ibadet, siyer ve ahlak konularında bilgiler verilecek.

Kursta çocuklara ayrıca Hz. Peygamber’in örnek hayatı, inanç esasları, ibadetler, abdest, namaz, zekat, hac, oruç gibi bilgiler de öğretilecek. Kur’an Kursları 27 Haziran’da başlayıp, 26 Ağustos’ta sona erecek. kurslara 4 Temmuz’a kadar kayıt yaptırılabilecek.