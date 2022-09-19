Köyceğiz’de araç kanala uçtu: 1 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hamitköy Mahallesi merkezde bulunan drenaj kanalına düşen otomobildeki iki kişiden biri kurtulurken, sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 22,45 sırasında Hamitköy-Ekincik yolundan sola sapılan drenaj kanalından merkeze doğru seyir halinde olan Salih Keleş (48) idaresindeki 48 HN 773 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Su dolu kanalda ters dönen otomobilin içinde bulunan K.A (27) kanaldan kendi imkanları ile dışarı çıkarken, yanındaki sürücü Salih Keleş çıkamadı. Çevrede bulunanlar ile K.A’nın 112’ye ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma ve sağlık görevlileri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucunda sürücü araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi olay yeri incelemesi sonucunda Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.