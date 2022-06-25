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Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden Ankara gezisi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Ankara’ya gezi düzenledi.

MUĞLA 25.06.2022, 11:20
Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinden Ankara gezisi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Ankara’ya gezi düzenledi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Gezi Kulübü Rehber Öğretmeni Sait Erbay’ın organize ettiği geziye 75 öğrenci ve 11 öğretmen katıldı. Yunus Emre Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Ankara’da Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Müzesi, 1. Meclis, 2. Meclis ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdi. Anıtkabir ziyareti ve müzede duygusal anlar yaşanırken, Anıtkabir önünde Türk bayrağı açan öğrenciler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyduklarını ve kendisini saygıyla, rahmetle andıklarını ifade etti. Öğrenciler ayrıca eski meclis ziyaretinde de derslerde öğrendiklerini görmek ve meclisin Kurtuluş Savaşı’ndaki rolünü anlama heyecanı yaşadı.

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