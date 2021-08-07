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Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor

Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını Göynük bölgesinde devam ederken, dağlar yoğun duman altında kaldı

MUĞLA 07.08.2021, 12:58
Köyceğiz yangınına 4 uçak ve helikopter müdahale ediyor

Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangını Göynük bölgesinde devam ederken, dağlar yoğun duman altında kaldı

Köyceğiz’de 10 gündür devam eden yangın bugün Otmanlar Mahallesi civarında ve Köymen yaylası civarında etkisini devam ettiriyor. Yangına havadan 4 uçak ve helikopter söndürme çalışmalarına katılıyor.

Sarp arazi nedeniyle yer ekiplerinin karadan müdahalesinin zor olduğu orman yangını yoğun hava müdahalesi ile kontrol altına alınması bekleniyor.
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