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Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

MUĞLA 22.06.2022, 19:35
Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde öğlen saatlerinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Toparlar Mahallesi Şelale yakınlarında Değirmendere Mevkiinde çıkan yangın saat 18.00’de kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Yangına 3 uçak, 4 yangın helikopteri ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi. Yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edilerek yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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