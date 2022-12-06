Köyceğiz Fen Lisesi’nden iki öğretmen proje için İtalya’daydı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Fen Lisesi öğretmenleri, İtalya’da gerçekleştirilen proje başlangıç toplantısına katıldı.

Köyceğiz Fen Lisesi tarafından KA 220 SCH Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları çerçevesinde İtalya koordinatörlüğü ile İtalya, Almanya, Slovenya, Türkiye, İspanya ve Romanya’dan kurum/kuruluş ve okullar ortaklığında proje ortağı kurum-kuruluşlara uluslararası işbirliği deneyimi ve kurumsal kapasite gelişimi için fırsatlar sunmak üzere gerçekleştirilen Avrupa Birliği Erasmus+ projesi “DIGITOO” başlangıç toplantısı İtalya’da gerçekleştirildi.

Köyceğiz Fen Lisesi’nden Proje Koordinatörü Uygar Turgut ve Bilişim Öğretmeni Vehbi İlker İşoğlu’nun katıldığı ve etkinlikleriyle yoğun geçtiği belirtilen eğitimde 2 yıl boyunca sürecek proje faaliyetleri ile projede yer alan kurum ve okulların sorumlulukları hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplantıya katılan Proje Koordinatörü Uygar Turgut; “2 yıl sürecek proje çerçevesinde, proje konusuna yönelik oluşturulacak eğitim kitapları ile okul öğretmenlerinin digitial okul yazarlık, digital vatandaşlık ve digital ekoloji konularında bilgi ve deneyimleri arttırılarak kazanılan bu bilgi ve deneyimlerin öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir” dedi.