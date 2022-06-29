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Köyceğiz Belediyesi’nin güreş kursu başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak ata sporu güreş kursları düzenlendi.

MUĞLA 29.06.2022, 16:39
Köyceğiz Belediyesi’nin güreş kursu başladı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak ata sporu güreş kursları düzenlendi.

Köyceğizli gençlerin spora yönlendirilmesi, sporun teşvik edilmesi için Belediye ücretsiz güreş kursu tertip etti. Kurslar Ata sporu güreşin yaygınlaşması, yeni şampiyonların yetişmesi amacıyla Kenan Aydın ve Veli Er’in antrenörlüğünde devam edecek. Uzman antrenörler tarafından uygulamalı ve teknik olarak bilgiler verilecek. Kursa katılan gençler aldıkları eğitimler ile kendilerini güreş alanında geliştirme fırsatı bulacak. Bu kurslar sayesinde Köyceğiz yeni pehlivanlar kazanacak. Kursların Köyceğiz Toparlar Mahallesi Güreş Salonu’nda hafta içi devam edeceği öğrenildi.

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