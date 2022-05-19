Kötekli Gençlik Festivali coşkusu sürüyor

Kitap imza günlerinde yazar Murat Menteş ve Alper Canıgöz ile bir aya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak düzenlediğimiz festivalimizde gençlerimizin kitap fuarımıza ve yazarlara olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Türkiye’nin en çok kitap okuyan illerin başında gelen Muğla’ya da bu yakışır.” dedi.

Başkan Gümüş yazarlara festivale katıldıkları için Murat Menteş ve Alper Canıgöz’e teşekkür ederek kitaplarını imzalattı.

Festival çerçevesinde düzenlenen boya savaşları ise renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce gencin boya savaşı yaparak eğlendiği festivalde Başkan Gümüş’te gençlerin arasına girerek boya savaşına katıldı. Gençlerle birlikte bol bol fotoğraf çektiren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bu renkler bizi ayıran değil, bizleri birleştiren renkler. Bu güzel tablonun parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Yüzünüz hep gülsün” dedi.

Kötekli Gençlik Festivalinin ikinci gününde eğlence Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakiler ile doruğa ulaştı. Binlerce genç Anıl Piyancı ve Perdenin Ardındakilerle gece boyunca coştu. Gecede gençlere seslenen Başkan Gümüş, “Sevgili gençler sizler bizim yarınlarımız geleceğimizsiniz. Sizlere güvenimiz tam. Ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkaracak olan yine sizlersiniz. Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Mücadelenizi yurt dışına çıkarak değil burada kalarak verin” dedi.