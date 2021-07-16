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Kıyısal alanlarda temizlik çalışmaları başladı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği arasında kıyı alanları temizliği iş birliği protokolü gereğince çalışmalara başlandı.

MUĞLA 16.07.2021, 19:39
Kıyısal alanlarda temizlik çalışmaları başladı
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği arasında kıyı alanları temizliği iş birliği protokolü gereğince çalışmalara başlandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç , Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bahattin Bolel ile Muğla Kültür Balıkçıları Derneği Müdürü Erbil Başruh’un katıldığı çalışmalarda yerinde incelemelerde bulunuldu.

Salih Adası, İkiz Adalar etrafı, Adabükü Mevki, Kıyıkışlacık, Alagün, Boğaziçi ve Kazıklı’da başlanan çalışmaların denetimi ve takibi yapıldı.

Su Ürünleri Yetiştiriciliği ÇED sahalarının kıyısal alanlarının temizliği konusunda yapılacak çalışmaların yanı sıra “Deniz Çöpleri Eylem Planı” çalışmaları 2021 yılı sonuna kadar devam edecek.
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